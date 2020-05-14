國內疫情逐漸趨緩，旅宿業者關心經濟部酷碰券方案何時出爐，希望可以結合線上及實體使用方式，並擴大使用範圍，以達到刺激消費的效果。民眾黨立委邱臣遠也質疑，眼看國內疫情趨緩，振興具體方向究竟為何，經濟部應該盡快說明。對此，經濟部表示，各界對於酷碰券建議都有聽進去，相關方案細節一直在跟行政院溝通中，等待院裡做出決定；至於振興啟動時間，尊重疫情指揮中心決定。

新冠肺炎衝擊產業，民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如持續辦理各項產業紓困振興座談會，今邀請觀光業者辦理「優化觀光紓困，數位轉型帶領產業升級座談會」，邱臣遠表示，疫情趨緩，觀光局正在草擬下階段振興措施，初步看來又是國旅撒錢老招，隨著進入後疫情時代，過去旅遊及消費等經濟型態已經回不去，勢必要用更長遠改念思考振興問題。

旅宿訂房平台業者表示，非常期待政府接下來要推動的酷碰券、安心旅遊等振興方案，目前聽到酷碰券要以線上支付方式發放，但並非所有業者都適用；若發行實體酷碰券，旅宿業者也關心票券核銷方式與時間，不論是線上或實體券各有優缺點，希望相關單位研擬的方案，可以讓民眾及業者可以更方便快速使用。

經濟部表示，酷碰券聽到很多意見，先前有未裝設行動支付店家反映沒被納入，也有人認為電子支付不好用，建議行動支付與實體酷碰券並行，相關意見都有納入，會朝好使用、照顧更多店家跟民眾方向規劃，相關前置作業都已經在進行，相關方案細節還在跟政院溝通中，交由政院做最後決定，方案公佈跟實施時間不會遙遙無期。

蔡壁如認為，政府推動振興轉型過程中，想靠酷碰券拉抬非現金使用比例，卻沒有把電子票證納入，建議把行動支付、電子票證及實體票券都納入方案，大概不會有人反對，反而擴大使用範圍及民眾消費意願。

台灣超過30天沒有本土案例，連續7天沒有確診案例，蔡壁如說，這時候應該思考推出酷碰券等相關振興措施，並趁這波疫情研擬觀光旅遊等產業轉型對策，讓國內觀光旅遊重新轉型再出發。

(中時 )