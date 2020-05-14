台灣在此波新冠疫情所創造的抗疫傳奇與超前佈署的成功戰略再度將台灣推上國際版面焦點，而在此之前，原來早已有國際頂級金融集團相中台灣的優質產業環境與未來向國際輻射發展的紅利潛能，選定台北市金融商圈設立亞太區營運總部，結合台灣高水平的FinTech與MarTech團隊，並接軌國際知名基金公司進行戰略合作，以世界級金融團隊之姿共同搭建出創新與穩健的金融投資平台。

Algo Cipher Group總裁JC Hsu在記者會中表示，自2007年起，集團一路從國際金融外匯出發到2010年興起的數字資產風潮，集團無役不與，並趁勢累積大量的核心技術、國際金融產業資源及集團資產，時至今日，阿格斯集團總資產應足以在台灣設立超過五家金控銀行以上的資產量能。而自2019年集團成功併購澳洲外匯綜合券商後，加上有幸延攬Andy Lin出任券商CEO以來，成功拓展券商多面向B2B業務，難能可貴的是都能在兼顧穩健與創新的基礎上讓客戶深植信心，非常感謝Andy Lin對於集團的卓越貢獻，尤其今天更有幸能結合在場國際金融菁英們共同合作發行豐盛基金與鴻運基金，相信未來在國際金融市場上我們必定可以打造出有別以往的新一代金融平台。而趁今天這大好之日，本人有幸代表集團宣布一個好消息，除了澳洲綜合證券商ACDEX之外，集團也於日前完成併購加拿大監管牌照之外匯綜合券商並完成更名為ACDEX，接著順利的話集團也將在今年第四季再取得一張賽普勒斯證券商牌照，未來朝IPO的方向穩健前進，期許為更多的合作方與客戶建構更友善宏大的金融平台打造最佳化投資效益。

澳洲ACDEX綜合外匯券商CEO Andy Lin接著致詞表示，自己長期關注互聯網金融創新科技的蓬勃發展，有幸能獲得集團充份授權在監管合規的前提下，與多方FinTech菁英團隊聯手推出對客戶更具保障的衍生性外匯金融商品，尤其是聚財網眾位名師、芬威EA技術團隊、台灣量化交易協會理事長北科大吳牧恩博士、FindeX，而在數月前加入我們超強戰隊的還有HonVan FinTech & Risk Management Department投資長Anthony Chang，他將帶領著EA、AI技術與風控團隊來協助投資人守護資產穩健理財。而未來在集團持續於國際金融板塊的戰略佈署下，堅信更能為金融產業開創更不同的理財平台與投資工具。

參與此次記者會的國際基金代表Harvest Global Investment CEO Sherman Dai表示，豐盛環球是澳商ACDEX外匯市場息差收益基金亞洲地區的總代理。豐盛環球投資公司在高階財富管理及家族辦公室經營領域中具有豐富的成功經驗。我們只和最頂尖的金融商品提供者合作，運用成熟的金融操作策略及最新的金融科技，其中包括大數據分析、區塊鏈技術及人工智能，在嚴格的風險控管下，創造出優秀的投資表現。豐盛環球經過數月的評估後，特別挑選了澳商ACDEX旗下息差收益基金，提供給特定專業投資人及家族辦公室作為投資組合的核心部位。在此我特別感激豐盛環球資本創辦人Roger劉光才先生，提供他在高階金融商品領域超過30年的獨到見解與經驗，也因此驅動促使我成立豐盛環球投資公司(Harvest Global Investment)。未來聯手澳商ACDEX的願景就是透過私募基金的方式，把新型態的商業模式，提供給特定專業的投資人和家族辦公室。

全球經濟歷經新冠肺炎疫情的衝擊考驗下，美股在八天內出現了三度熔斷紀錄！原油期貨甚至跌破零元破天荒出現負價差！連投資之神巴菲特（Warren Buffett）也難以控制投資虧損，甚至有外媒指出，巴菲特在這震盪期間損失了約800億美元（大約新台幣2.4兆元）。值此之際，依照系統後台大數據分析的結果，我們很榮耀的向大家宣告，ACDEX綜合券商的客戶在這波險峻的金融情勢考驗下，只要是遵守投資規則與紀律的客戶其投資歷程只有少賺並未虧損！這證明了我們結合各方菁英團隊所研發推出的金融平台確實經得起挑戰與驗證，這也更奠定了我們希望在台灣凝聚各路菁英與運用最先進的人工智能及大數據等技術，加上7x24的專業風控團隊，創造出更合規友善與兼具確保資金安全的最佳投資解決方案！

亞太區營運總部成立暨國際基金戰略合作發佈會。(圖/業者提供)

(中時電子報)