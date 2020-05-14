年過8旬的郭姓老翁，26年前賣掉北市信義區房產，贈與7名子女每人100萬元，近年因年邁且失明，需仰賴子女撫養，他認為其中4名子女拒付扶養費，提告請求撤銷贈與。不過，因郭翁太晚提告，1年除斥期已屆滿，台北地院判他敗訴，可上訴。

郭翁提告主張，他與妻育有7名子女，他1994年間出售台北市信義區不動產，分別贈與每個子女100萬元，他如今年邁又失明，無謀生能力，需仰賴子女撫養，但老三、老五、老六跟老么拒絕給付扶養費，故請求撤銷贈與，4人各自給付100萬元。

4名子女抗辯，他們過去30年來輪流陪伴、照顧父親，2015年間因至大陸探親，將父親暫送給大哥照顧，父親自此不願再回原居所，還陸續提告對他們親情勒索；父親1994年是自願給錢，並非贈與，且請求權已罹於時效，如今也有領取月退俸和殘障手冊津貼。

法官認為，郭翁無償給予100萬元符合贈與要件，但郭翁曾在2016年8月發存證信函給4名子女要求商討扶養事宜，告知1週內回應，否則將提告以維權益，顯見當時就知悉撤銷贈與原因，卻遲至今年1月才提告，早已超過1年除斥期，請求於法無據，判郭翁敗訴。

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(中時 )