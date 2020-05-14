今年首創中職英文轉播、宣傳台灣的《ELEVEN SPORTS》體育台，表示由於有線電視產業頻道傳統制度的不當差別待遇及不合理頻道版權費，嚴重妨礙其公平競爭，該台自2017年進入台灣有線系統以來，已累計虧損10億新台幣，台灣區總經理康小玲為虧損請辭負責，但仍要幫新進頻道的生存與觀眾的權益請命。

康小玲過去曾分析過國內體育台的收入來源，各家採購賽事所花的權利金成本約為2億元，既有頻道從有線系統業者所獲得的頻道版權費，大致可以抵消採購賽事的成本。

然而新進頻道要生存就困難多了，康小玲指出，系統業者願意給的頻道版權費很低，《ELEVEN SPORTS》3年來持續爭取，去年也只能拿到6900萬的頻道版權費，但作為新進頻道要有競爭力，採購賽事的成本超過2億，結果當然是愈虧愈慘。

今年全球體育賽事受新冠疫情衝擊，各體育台也面臨欠缺賽事可播的衝擊，康小玲表示，這其實讓有線電視的不公平競爭更加嚴重，因為賽事暫停甚至腰斬，採購賽事的成本也降低，而系統業者給的頻道版權費比照去年，原本就是「小媳婦」待遇的《ELEVEN SPORTS》就更難競爭了。

康小玲強調，沒有合理的商業機制，優質頻道無法在台灣營運，台灣勢必走向鎖國，台灣人民視野勢必遭到侷限。自己為虧損辭職負責，但犧牲一人事小，台灣影視內容產業淪落事大。

《ELEVEN SPORTS》聲明表示，在內容為王、新媒體浪潮持續衝擊傳統媒體產業的情況下，有線電視系統業者及內容供應者更應團結齊心留住觀眾眼球。然而，當所謂「商業機制」並不存在於實質遭到壟斷的有線電視產業，新進頻道毫無機會得到公平競爭的待遇，強調唯有徹底改變現況，台灣市場才有機會朝健康發展之路前進。其四點訴求如下：

1. 呼籲主管機關正視台灣扭曲的有線電視產業，大破大立重建頻道版權費分配制度。

2. 呼籲監管單位，徹查有線電視頻道版權費談判之幕後現況，導正不良行為。

3. 呼籲媒體單位發揮力量糾弊，協助視聽大眾拿回收視主導權。

4. 盼觀眾適時向系統業者及主管機關反映，要求業者對用戶所支付之收視費負責。

(中時 )