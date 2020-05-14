COVID-19疫情影響下，台灣國際專業展上半年多數展延或取消，外貿協會加速佈建整合式線上服務，首推「台北國際自行車展TAIPEI CYCLE」及「台北國際體育用品展TAISPO」線上展，預計15日上線，包括巨大新品、力伽實業的自發電跑步機等均將以2D、VR等線上實境展出接單。

貿協強調，透過線上展協助廠商建立電商門戶、數位型錄，同時內建買主線上下單功能，突破時間與場域限制，方便買主迅速完成採購交易。

今年台灣自行車製造業朝高單價化、智慧化及電動化三大新型態發展。尤其電動自行車的出口值在2020年第一季已超越傳統自行車，正式宣告電動自行車世代的來臨，台灣結合完整的自行車供應鏈及穩定引領全球的電子科技研發能力，相信在未來自行車智慧生活化的風潮中扮演舉足輕重的角色。

除了2D展示下單外，此次台北國際自行車VR展將零死角展示40件「TAIPEI CYCLE d&i awards創新設計獎得獎產品」，從獲獎產品可看出未來產品設計更以消費者使用體驗為本位，強調智慧使用及輕量化，包括金質獎得獎產品巨大機械的Thrive E+，具備自動助力模式，會根據騎乘者的踩踏和地型變化自動給予助力；而新創企業獎得主-益亞科技，則研發Litemove SE 系列德規電動自行車車燈。

隨著物聯網等新科技的發展，以科學及智慧的方式運動，並整合線上線下體驗的新商業模式，已成為運動產業下個新藍海。越來越多的運動用品及健身器材，導入科技發展出個人運動分析系統、虛擬健身地圖、線上串流教學及各項智慧型穿戴式裝置等，充份展現運動科技時代的趨勢。台北國際體育用品展將虛擬實境呈現「2020 TaiSPO Innovation awards創新獎」9件得獎作品，其中包含高階健身器材、家用運動健康產品及戶外運動用品等。

貿協表示，包括力伽實業推出的自發電跑步機，無馬達驅動，健身同時達到環保省電；喬山健康科技得獎產品CXP飛輪訓練健身車，健身數據即時串流，精確追蹤使用者的個人鍛鍊成果。

台灣國際專業展預計將推出近20項線上展，除了即將上線的台北國際自行車展、台北國際體育用品展外，陸續包括汽車零配件展AMPA、車用電子展、機車產業展等，以及馬來西亞銀髮健康照護展、國際禮品文具暨文創展、國際智慧機械暨智慧製造展/塑橡膠工業展/製鞋機械展線上聯展、COMPUTEX台北國際電腦展 & InnoVEX、以及國際美容展暨醫療暨健康照護展、國際食品展與國際清真產品展等均將線上展。

(工商 )