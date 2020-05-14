◎油價連三漲 95無鉛下周重回20元大關

又回來了！在產油大國減產、肺炎疫情趨緩下，國際原油價格回升，中油預計下周一再度調漲國內汽柴油價每公升0.4到0.5元，主要油品95無鉛汽油牌價將重回20元大關，上一次「2字頭」是在今年3月底時。

◎連7天+0！台灣本土32天沒案例

國內連續7天無新增病例，同時也是連續32天本土病例掛0。截至目前，共累計440例新冠肺炎確診案例，其中349例為境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，383人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前1人後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

◎傅崐萁涉炒股 判2年10月定讞

立委傅崐萁被控在1998年炒作凱聚、長億及華隆等公司股票，案件纏訟近20年，去年台灣高等法院更三審認定他犯行明確且未提出和解或補償具體措施，依違反證交法將他判刑2年10月，案經上訴，最高法院駁回定讞，已通知檢方展開防逃、傅須入獄。

◎陳美伶瞄蘇揆 留經典畫面

內閣改組，確定不續任的國發會主委陳美伶在給同仁的公開信中證實，她「剛剛走出蘇揆辦公室，已被正式告知520後不再續任國發會主委」，稍後在畢業合照時，被媒體捕捉到瞄著蘇揆的畫面，讓人頗有想像空間。

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(中時電子報)