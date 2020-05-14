大陸可能加快採購美國農產品 17:242020/05/14 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國有農產品貿易商--中糧集團有限公司（COFCO）一名高管14日在一個線上行業會議中表示，大陸可能加快購買美國農產品。 據路透報導，大豆是美國對大陸出口的主要農產品。中糧國際中國區副總經理張華補充，預計5到9月大陸的大豆供應壓力將是巨大的。 大陸海關網站的通知顯示，大陸將允許進口美國大麥和藍莓，14日生效。 (旺報 ) #大陸 #農產品 #美國 #大豆 #國農 也許您會感興趣 推薦閱讀 斥資30億！川普宣布出手救美農了 15:132020/05/10 國際 為何美國地位屹立不搖？學者揭密 08:302020/05/11 時事 貿易戰未歇 美國豬農陷困境 大陸伸援手 14:382020/05/11 財經 新聞分析－赴美傳言不斷 台積有苦難言 04:102020/05/13 財經要聞 陳時中天天加班很辛苦？蔡英文透露真相 14:212020/05/13 政治 拿東西給總統吃要用銀針試？小英回應笑翻眾人 15:202020/05/13 政治 參與WHA 美國幫不了台灣 04:102020/05/14 論壇廣場 英國擬降美國農產品關稅 13:552020/05/14 財經 中糧披露 陸將加速採購美農產品 14:472020/05/14 財經 盧秀燕化身超級推銷員 直播行銷農產品冰果消暑 17:022020/05/14 生活 兩岸熱門新聞 古人吃飯留下一錠銀子就走 店小二為何不攔？ - 兩岸 - 旺報 為什麼中國殭屍總是穿著清朝服裝？原因竟然是… - 兩岸 - 旺報 陸警告停止對台軍售 法國給軟釘子回應 - 時政 美媒認證 F-16V成殲-10C俎上肉 - 焦點新聞 - 旺報 中原大學歧視陸生事件 國台辦表態了 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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