大陸國有農產品貿易商--中糧集團有限公司（COFCO）一名高管14日在一個線上行業會議中表示，大陸可能加快購買美國農產品。

據路透報導，大豆是美國對大陸出口的主要農產品。中糧國際中國區副總經理張華補充，預計5到9月大陸的大豆供應壓力將是巨大的。

大陸海關網站的通知顯示，大陸將允許進口美國大麥和藍莓，14日生效。

(旺報 )