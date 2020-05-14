台中國家歌劇院今年NTT-TIFA（台中國家歌劇院台灣國際藝術節）受疫情影響，演出幾乎全數取消。其中，駐館藝術家王連晟結合舞蹈、戲劇與科技的《無光風景》，改以「正式演出，線上直播」免費觀賞，在5月17日下午2時30分在歌劇院正式演出，全程同步以「Live線上直播」呈現，以科技為表演藝術打開另一扇窗。
藝術表演在舞台如常演出，但觀眾席卻空蕩蕩？這是台中國家歌劇院在疫情陰霾下，將藝術家王連晟的《無光風景》舞作以創新「正式演出，線上直播」，挑戰全新的展演模式。
台中國家歌劇院邀請曾負責2017台北世大運及中華職棒指定轉播的「無限映像製作公司」合作，出動1台機器人電軌攝影機、遠端遙控系統及3台高畫質攝影機來捕捉舞台上不同視角影像畫面，透過「Live線上直播」讓民眾得以遠距觀賞，並開放線上留言增加觀眾即時互動的新體驗。
王連晟創作《無光風景》的靈感來自挪威導演艾斯基佛格的作品《盲》，描述1名獨自生活的眼盲喑啞女子，生活起居靠機器人管家照料，她原本是發號指令的主人，但是機器人隨著AI進化反而逐漸掌控一切，處於全盲、無法言語的她，要如何面對失控局面？
王連晟邀請台灣舞蹈家田孝慈，詮釋喑啞且盲女，在舞台上和機器人搭檔，由鏡頭近距離捕捉演出影像直播，導演及燈光設計也因應調整走位和舞台設計方式，工作團隊以2週劇場工作時間，不斷地重覆排練及調整，力求演出精準細膩，並透過「機器人」拍攝「機器人」描繪未來世界的「人際關係」。
(中時 )
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