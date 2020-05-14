建大(2106)公布第1季財報，由於深圳廠土地開發案發放員工經濟補償金，稅後虧損5.25億元，每股虧損0.6元。不過，深圳舊廠預計下半年在舊廠清空後進入實質開發階段，開發利益對建大EPS貢獻上看50元。

建大全球有8座工廠，廠區分散在深圳、昆山、天津、越南、印尼等地，首季受新冠肺炎及封城影響，建大首季營收64.19億元，年減16％，惟減幅較同業來得小。

第1季毛利率19％較去年同期上升1個百分點，主要受惠石油價格下跌、原料成本控管得宜，毛利率表現仍比競爭同業佳。營業損失5.56億元，稅後淨損5.25億元，因該公司進行深圳廠土地開發案，於今年初結束員工勞動合同發放經濟補償金，相當於台灣的遣散費共6.63億元，導致出現一年來首次單季虧損。

不過，經濟補償金為單一事件，若不計則建大本業獲利1.40億元，每股盈餘0.16元，績效明顯較去年同期每股虧損0.07元佳。

建大深圳舊廠將與港資佳兆業集團合建開發，下半年將舊廠清空，進入實質開發階段，該廠土地面積約5萬坪，預計興建商辦與住宅大樓，合建分屋比率為建大35～45％、佳兆業集團55～65％，預計2022至2023年完工，法人看好深圳房價，預估整體開發利益將上看千億，對建大貢獻可期。

(時報資訊)