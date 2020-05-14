勤誠(8210)第一季合併營收13.4億元，歸屬母公司稅後淨利1.3億元，分別較去年同期減少14.3％及27.6％，每股稅後盈餘（EPS）1.13元。

勤誠表示，第一季受疫情衝擊，停工與相關供應鏈等作業成本增加，使得整體產能未達規模經濟，加上部分訂單出貨時程遞延，影響營收與獲利表現。

隨著中國兩廠產能回復至正常水準，以及遞延訂單發酵，勤誠公告4月營收7.6億元，年成長53.7%，不僅創下單月歷史新高，亦帶動前4月營收轉為正成長，公司樂觀看待第二季成長。

以產品組合來看，第一季伺服器╱存儲機殼產品佔整體營收比重96％，勤誠透過系統整合商與通路商出貨，其中以大型數據中心為主要終端客戶。以出貨區域來分，中國市場佔37％，美國市場佔39％，歐洲地區佔8%，其它地區佔16%。

展望下半年，預期歐美地區仍受疫情影響甚大，相關產品開發與出貨時程仍具高度不確定性，公司維持審慎看法，但在疫情推動雲端服務成長的背景下，公司全年營收仍以達成正成長為目標。

長期而言，受惠5G、AI、物聯網、雲端服務等趨勢發展明確，預期伺服器產業需求將持續成長。

順應這些商機，勤誠不僅深耕伺服器白牌市場，亦與客戶共同開發邊緣運算、高密度存儲伺服器，及下一代伺服器處理平台Whitley的準系統機殼解決方案等。

勤誠也計畫進一步擴大在台投資，以降低供應鏈風險並整合研發與製造資源，布局相關應用市場，保持公司成長動能。

(時報資訊)