內政部公布去年第4季房價負擔指標，其中，台中市房價負擔能力為「偏低等級」，貸款負擔率為40.16%，較去年第三季上升1.67個百分點，專家表示，根據過往經驗當購屋所得比高達一定的臨界點時，市場觀望氣氛將轉為濃厚，不過隨著租金指數連續60個月攀升，且房貸利率處於極低水準，預料買盤仍會以其他方式進場購屋。

內政部也發布2019年第4季房價負擔能力指標，全國貸款負擔率為35.15％，較上季上升0.42％，台中地區則呈現年、季雙增，排名在六都第三，僅次於雙北，同時，台中的房價指數也同步走揚，較上季上升0.85%，顯示台中人房貸負擔能力正在下降中。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示表示，房價負擔能力指標依據當季房價中位數與所得中位數的關係計算，當房貸負擔率數值越高，顯示薪資所得已開始追不上房價。雖然根據雙北經驗，當房貸負擔率開始向上攀升後，買盤購屋心理將轉為觀望，但同時也需要觀察的是，內政部公布的租金指數上升幅度已持續高於房價漲幅，因此預料購屋者可能會以「買小」或是「買基期低」的方式進場。

除此之外，徐佳馨也提到，目前央行持續降息的空間大，顯示房貸利率還有機會再往下探，銀行放款意願也高，新成屋可貸成數都有8成以上，因此房貸負擔率上升，暫時不至於影響台中房價走勢。

台灣房屋智庫經理陳炳辰則指出，台中房貸壓力偏高肇因於房價上漲，但在物價、房價向下僵固性、土地價格等影響下，台中的高房價都不容易回落，即便政府使出重稅或相關社會住宅方案抑制房價，頂多僅能打擊一時的市場信心，無長遠效果，這同時也牽扯國內薪資所得偏低的結構性因素，以及有土斯有財的華人文化，都會使高房價區的相關數據只會愈趨偏高。

不過，陳炳辰也建議民眾盡量讓每月的還款金額壓低在收入的1/3~1/2，避免干擾生活品質，且以台中市首購族來說，也最好有100萬的的自備款來購置小宅，以正常的本金利息、在20年內攤還，切勿依賴寬限期，也不宜過度期望短期獲利，在以居住為本質認知下，房地產仍是資產保值的首選。

(中時電子報)