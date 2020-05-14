獨居老翁起身不慎跌落床下動彈不得，2天沒吃沒喝被人發現，緊急送醫救治。（警方提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉67歲劉姓老翁為縣府社會處列管關懷的獨居老人，13日中午11點長照關懷據點送餐人員送便當給他，卻發現前晚的便當原封不動在家門口，察覺有異立即通村長一起入門查看，發現劉翁跌落地面，身體卡在床與桌子中間無法動彈，警消獲報協助他脫困送醫，所幸劉翁治療後暫無大礙。

行動不便的劉翁平時獨居，2天前疑似翻身不慎掉落床下，身體剛好卡在床與桌子間，呈現臉部朝下趴臥姿勢，苗栗警分局勤務指揮中心昨日中午11時15分接獲119轉報，立即通報三義分駐所副所長潘韋頌、警員蔡煥元到場協助。

警方上前查看劉翁手、腳已稍微冰冷，左手臂凹折於床面，全身動彈不得，情況危急尚有生命徵象，便先將床及桌子移開，同時在劉翁耳旁給予心理支持，待救護車到場後合力將他扶起並抬上擔架，送往醫院救治。

警方調查，劉翁言語表達不清又行動不便，沒有結婚生子，獨自一人生活，前日中午他午休準備起身時，忽然雙手無力從床上跌落床下，就再也爬不起來，獲救時已多時沒有吃任何食物及喝水，所幸人員送便當時機警發現，才協助老翁撿回一命。

(中時 )