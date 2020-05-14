針對密蘇里州、及多位美國會議員推動相關法案，欲向大陸「究責」作法，大陸也在研擬採取相關反制作法。按過往經驗推估，北京可能祭出所謂「懲戒三箭」；包括對個別的美議員實施外交簽證限制措施，對與大陸經貿、教育交流頻繁的密蘇里州的企業發布不可靠實體清單，縮緊陸生赴該州大專院校就讀人數。

面對來自美國各方不滿大陸處置疫情不當的聲浪，北京多次公開喊話川普政府不要「甩鍋」無效後，大陸官方似乎再也按奈不住，各界呼籲採取實際反制的呼聲更甚囂塵上。而《環球時報》總編胡錫進一席大陸正準備採取必要「懲戒措施」的說法，也間接反映出北京已「箭在弦上」。

中國人民大學國關學院教授時殷弘強調，從過往的經驗來看，無論是對美國個別政治人物祭出外交簽證限制、抑或是限縮經貿交流，對相關企業發布不可靠實體清單，又或者是要求陸生不要赴密蘇里州的大專院校就讀，這些確實都可能是北京工具箱內的懲戒工具之一。

事實上，中美近年角力不斷，彼此攻防、相互祭出反制的作法早已司空見慣，北京更非「紙老虎」。以美國通過《香港人權與民主法案》為例，大陸就暫停審批美軍艦機赴港休整，更罕見對「美國國家民主基金會」等NGO實施制裁。在反制美干涉新疆事務時，也一再傳出對考慮拒發外交簽證給相關官員或議員。

一位匿名的國關學者就直言，過去幾年來，大陸企業在密蘇里州的投資不算少，大陸更是該州第3大貿易夥伴和第3大出口市場，如果對該州相關企業發布「不可靠實體清單」，應該也算打到痛點。

此外，該學者稱，大陸與密蘇里州的教育交流頻繁，按相關統計，有逾6000名大陸留學生在該州大專院校就讀。換言之，對密州是一筆很大的教育收入。試想若官方「呼籲」陸生少去，加上當前疫情影響，相信也會讓密州「傷筋勞骨」。

不過，時殷弘則坦言，是不是已經到了對美「動真槍」的關鍵時刻，恐怕得由北京高層拍板定案；還有相關反制舉措究竟真正能對美傷害多少，也值得思考。

(中時 )