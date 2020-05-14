高雄市長韓國瑜陣營再度向台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行中選會今年4月17日罷免案成立公告。中選會發言人陳朝建表示，中選會仍依法辦理選務，其餘不做評論。

中選會說，針對韓國瑜提起行政訴訟提停止執行聲請狀，中選會已收到法院的通知。

對於接未來中選會的動作，陳朝建說，仍會依法辦理選務，由於法院裁定尚待開庭，中選會對此不做評論。

(中時 )