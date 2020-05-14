罷韓停止執行 中選會：仍依法辦選務 18:252020/05/14 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中選會指將續辦理選務(中選會主委李進勇資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜陣營再度向台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行中選會今年4月17日罷免案成立公告。中選會發言人陳朝建表示，中選會仍依法辦理選務，其餘不做評論。 中選會說，針對韓國瑜提起行政訴訟提停止執行聲請狀，中選會已收到法院的通知。 對於接未來中選會的動作，陳朝建說，仍會依法辦理選務，由於法院裁定尚待開庭，中選會對此不做評論。 (中時 ) #中選會 #執行 #選務 #法院 #韓國瑜 #罷韓 #停止執行 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓、反罷韓直球對決 他用易經一算：勝負已分 18:442020/05/10 政治 一桃殺三士？李正皓驚爆罷韓幕後驚人算計 20:442020/05/10 政治 藍營如何救韓國瑜 傳出「最新戰略」？！ 09:252020/05/11 政治 紓困之亂使民眾不爽 韓：將加開說明會及發動紓困專車 10:452020/05/11 政治 罷韓民調並非一面倒？這區將成韓國瑜後盾 09:172020/05/12 政治 罷韓成功請舉手？藍名嘴抉擇讓人意外 11:052020/05/12 政治 談罷韓…江啟臣與韓共同承擔 王育敏盼助韓凸顯市政 12:382020/05/12 政治 罷韓「賤招」奏效？陳揮文：韓粉害死韓國瑜 12:282020/05/13 政治 「韓粉」軟性反罷韓？網路告白：想留下這位市長 09:112020/05/14 政治 罷韓團體花式擾民 原挺罷韓網友失望倒戈 16:572020/05/14 政治 政治熱門新聞 獨》陳菊傳內定海基會董事長？陳其邁可能... - 政治 死者妻今突墜樓...韓賜村赴靈堂上香：盼獲諒解 - 政治 520赦扁？阿扁親自回應了.. - 政治 李來希為何不道歉？這篇文終還原內幕... - 政治 李來希扭轉罷韓？陳揮文斷言結局是... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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