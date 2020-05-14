倫元投顧分析師陳學進表示，台股14日開低下殺，終場下跌157.39點，跌幅1.44％，收在10,780.88點，櫃買指數同步收黑，終場走跌2.26點，跌幅1.58％，以140.65點作收。三大法人方面，外資續賣189.59億元，投信續買3.32億元，自營商轉賣35.19億元，外資於台指期貨市場上同步減碼1,741口多單，累計淨多單部位為38,753口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然台股遭逢中美緊張關係升溫、美國聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）無期限暫緩投資中企、美聯準會(Fed)主席鮑爾看淡經濟前景、VIX恐慌指數、美元及黃金價格同步走揚，美債券殖利率下滑等利空，加上指數進入萬一關卡心理壓力區，使得大盤14日再度下殺拉回。

然而多頭反彈向上的架構並改變，因疫情對股市的影響已提前反應，隨狀況趨緩且各國解封並重啟經濟活動後，市場普遍預期第二季將是今年谷底，全球經濟可望呈現緩步的「NIKE勾型」反彈的機會居大，甚至不排除出現報復性需求快速拉，因此台股自然沒有悲觀或看壞的道理。

其次，各國為防止經濟陷入大幅衰退，祭出史上最大的資金寬鬆政策，全球總規模已達8兆美元，並且持續不斷地增加當中。以技術面觀察，目前台股月線仍維持震盪走揚格局，且季線扣抵值再過15個交易日後將達萬一關卡之下低檔位置區，因此只要指數力守季線不破，屆時在季線同步扭轉上來後，預期行情仍有震盪續漲再戰前高的機會。

個股方面，本周納入投資組合的惠特，雖股價14日漲多拉回，但多方趨勢向上及法人大戶心態偏多不變前，若守穩10日線不破，大漲再創新高的機會仍可期待。

(工商 )