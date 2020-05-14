永誠國際投顧分析師李忠興表示，美國聯準會（Fed）主席鮑爾警告，若想避免疫情對經濟造成的長期傷害，需要強而有力的財政政策因應，加上美中關係趨於緊張，拖累道瓊重跌逾500點，技術面跌破16天來的盤整區，KD指標回到50以下的弱勢盤，MACD柱狀體也轉為負值。

台股14日連帶受累，尾盤賣壓加重，指數下跌157點，收在10,780點，成交量放大至1,800億元以上，才剛強勢創新高的櫃買指數，終場亦下跌1.58％，中小型股明顯轉弱。個股方面，本周納入投資組合的中化生，成功合成高純度的瑞德西韋，吸引投信積極加碼，疫情未放緩前，業績想像空間大。

盤面強弱股的差異明顯增大，上市加上櫃雖有23檔以漲停板作收，但也有5檔收在跌停板，跌幅超過5％者有130檔，跌幅逾3％者更高達414檔，短線大盤將進入盤整、甚至盤跌，操作面宜趁反彈拉高現金比重。

上周8日美國失業人數破2,000萬消息出爐時，道瓊逆勢上漲，但本周起美國有48州準備解封，道瓊卻連跌三日，顯見市場對疫情是否再度擴散仍存有恐懼，當前操作建議保守以對。

(工商 )