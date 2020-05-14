啟發投顧分析師楊基政指出，台股逢年線及半年線反壓，指數震盪壓縮整理，大盤14日開低走低，失守10,800點關卡，短線需留意月線支撐力道，在此區未跌破之前，買黑賣紅操作策略不變，弱勢股反彈至壓力區建議先出場，並以營收和獲利成長性高的個股為布局首選。個股方面，本周納入投資組合的華擎，技術面見轉強訊號，漲勢銳不可擋。

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