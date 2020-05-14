逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:322020/05/14 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政指出，台股逢年線及半年線反壓，指數震盪壓縮整理，大盤14日開低走低，失守10,800點關卡，短線需留意月線支撐力道，在此區未跌破之前，買黑賣紅操作策略不變，弱勢股反彈至壓力區建議先出場，並以營收和獲利成長性高的個股為布局首選。個股方面，本周納入投資組合的華擎，技術面見轉強訊號，漲勢銳不可擋。 (工商 ) #華擎 #啟發投顧分析師楊基政 #逐洞賽 #台股 #年線 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股本周拚年線、萬一 雙關卡 04:102020/05/10 財經要聞 台股續戰年線 達人嚴選強棒 04:102020/05/10 產業特刊 多空拉鋸 台股再戰年線 04:102020/05/11 證券．權證 《集中市場》外資轉買超助攻 征服年線 15:062020/05/11 財經 《盤後解析》電流強勁 年線到手 15:232020/05/11 財經 逐洞賽│摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:542020/05/11 財經 逐洞賽│倫元投顧分析師陳學進 17:542020/05/11 財經 逐洞賽│永誠國際投顧分析師李忠興 17:542020/05/11 財經 逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:532020/05/11 財經 華擎出貨持穩 Q2營運疫軍突起 04:102020/05/12 證券．權證 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 美股崩跌警報響？專家反揭進場訊號 - 財經 美股又暴殺！華爾街大咖驚洩大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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