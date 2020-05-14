隨著疫情趨緩，民眾旅遊意願逐漸提高，旅行社與飯店業者也紛紛祭優惠同慶、搶客，可樂旅遊為歡慶本土0確診滿1個月，推出「2020520愛你．愛你．我愛你」計畫，國內旅遊及訂房產品都祭出一系列的520相關優惠；長榮桂冠酒店（台中）及天成文旅華山町也都有住房超殺價格。

巧用年月日2020年5月20日的諧音，可樂旅遊推出「愛你．愛你．我愛你」計畫，5月20日早上9點起在可樂官網限量開賣4大「520」優惠活動，包含「限量520」的指定飯店如大板根森林溫泉飯店、台東日暉國際度假村、台東知本老爺酒店、台南趣淘漫旅、高雄漢來酒店、墾丁凱撒飯店等，下殺1晚520元起之優惠；「快閃520」精選熱門1日遊程，每人520元起，6人即可成行，行程包含八斗子車站、舊草嶺隧道以及嘉義尋找日環蝕等；「好康520」則有多天的旅遊或住房優惠專案，有承億文旅山知道2日、綠島逍遙2日、台東娜路彎好宿成雙3日等。

可樂旅遊今年更首次攜手IHG洲際酒店集團，推出「洲際520」，鎖定旗下5間高端品牌酒店，包含金普頓大安酒店、台北大直英迪格酒店、新竹英迪格酒店、台南大員皇冠假日酒店、高雄中央公園英迪格酒店，1晚3520元起，每房還贈送「迎賓紅酒一瓶」及「免費早餐2客」，更讓人心動的是可享周末不加價。（以上優惠配套需於5月底前完成訂購，並於6月30日前入住）

長榮桂冠酒店台中店。（長榮桂冠酒店台中店提供）

長榮桂冠酒店台中店則是推出史無前例的「33來此，33小時」住房專案，6月底前，在週一至週四入住高級雙人房、高級家庭房皆2499元起，最低相當於1.5折；若是住高級雙人房還可享免費升等至貴賓樓層，早上8點即可入住，隔日下午5點再退房，在飯店更愜意地放鬆身心、享受各項設施。此外，專案房客若想享用咖啡廳套餐早餐，每客也只要加購290元就可品嘗（未滿12歲每客加價199元）。

若計畫週六及假日出遊，6月底前預訂長榮桂冠酒店台中店的「小手拉大手」專案，也可享每房每晚3388元起、約32折的優惠，以上專案均含咖啡廳早餐，6、7月期間於官網訂房可再享有搭高鐵7折之優惠票價。

天成文旅華山町的華山雙人房。（天成文旅提供）

天成文旅華山町自明日（15日）上午10點起推出24小時快閃優惠「續住第二晚32元住房專案」，透過電話預訂任何住房專案，就可享續住第2晚僅32元的超值好康，住宿日期為6月底前均適用；華山町餐酒館也推出「酒精飲品第二杯0元」，適用於5月底前每日晚間6點的晚間時段。

天成文旅華山町也推薦可搭配官網獨家「Lucky777住房專案」，不指定房型平假日入住，2人同住每人每晚平均777元，3人或4人同住平均每人每晚666元，若搭配「續住第二晚32元住房專案」，雙人入住3天2夜等同於每人每晚只要397元，4人入住3天2夜每人每晚更僅337元。

(中時 )