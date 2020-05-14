民視歌仔戲電視劇《孟婆客棧》正如火如荼拍攝中，劇中以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為將記憶羈絆，堪稱歌仔戲界的「德魯納酒店」，日前劇組露出最新角色，由陳竹昇跟樓心潼飾演的黑白捕快，堪稱是「冥界刑警」。

《孟婆客棧》陳竹昇跟樓心潼在飾演黑白捕快。（民視提供）

陳竹昇第一次挑戰電視版歌仔戲，他說最主要也是有跟美雲姊合作過舞台劇的關係，陳竹昇笑說「不然誰會這麼大膽找我們演歌仔戲」，陳竹昇也表示這次造型令人驚艷，雖然有古裝的元素，但是搭版跟剪裁都非常流行，每個角色都衣服都非常有特色，他說「已經可以參加米蘭時裝展了，超級讚」。

陳竹昇第一次挑戰電視版歌仔戲，過去跟唐美雲合作過舞台劇，陳竹昇笑說「不然誰會這麼大膽找我們演歌仔戲」。（民視提供）

樓心潼說黑捕快宛如現代女警充滿正義感，是獨立自主、聰明的女性，而每次戲服穿上身都捨不得脱，真的超級帥，過往在唐美雲的舞台劇中都是演女生，學很多身段跟水袖、小旦步伐，和這次黑補快不太一樣，尤其跟陳竹昇劇中很多打戲、詮釋起來較Man，講話聲音也刻意壓低，樓心潼表示竹昇哥在現場就是她的定心丸，因為竹昇哥每次都會給自己滿滿的鼓勵與指導。

樓心潼在《孟婆客棧》飾演黑捕快，宛如現代女警，笑說每次戲服穿上身都捨不得脱「真的超級帥」。（民視提供）

陳竹昇透露在《孟婆客棧》中要獻唱近20多首歌，非常有趣好玩，雖然不是歌仔戲曲科班出身的他，但小時候非常熱愛看歌仔戲，所以收到編曲老師的Demo帶的時候，光聽到這些音樂就讓他直呼回憶湧上心頭，喚起他小時候看歌仔戲的時光。

陳竹昇表示《孟婆客棧》的劇本很有趣，開啟了一個想像的空間，像人死後就會去陰間或者上天堂，或轉世，但劇本透過客棧讓觀眾可以理解，也給觀眾新的歌仔戲面貌，那我覺得這是比較有趣的，就故事也新穎，她說雖然是喜劇，但整個劇非常細緻，導演也給很多想法，加上音樂曲風也非常的流行，光是他就覺得非常有趣，觀眾一定也會感受到耳目一新的歌仔戲。

(中時 )