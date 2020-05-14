韓國長壽男團「神話」39歲成員前進（JunJin）爆喜訊，傳出他將在10月娶回空姐女友，成為繼隊長Eric後第二位升格人夫的成員。

據韓媒《spotvnews》報導，前進和空姐女友交往多年，兩人目前正積極籌備婚禮，預計在10月舉行婚禮。而神話裡第一個結婚的是隊長Eric（文晸赫），他2017年和小12歲女星羅惠美結婚，婚禮辦得相當低調，如今前進成為第二個步入婚姻的成員，許多粉絲興奮送上祝福。

(中時電子報)