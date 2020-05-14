下周三就是520，投資台灣事務所今天抓緊審查，連續兩會通過7家廠商送審案，於下午5點正式宣布投資台灣三大方案「破兆」，累計共有480家企業j通過，投資金額1兆36億元。投資台灣事務所表示，後續尚有超過50家企業排隊待審。

投資台灣三大方案去年最早推出「歡迎台商回臺投資」，後又加入「根留台灣企業加速投資」及「中小企業加速投資」兩個行動方案，都提供土地租金優惠、專案貸款。上週三方案累積金額來到9891億元，就已預告本周將破兆。

由於下周三就是總統蔡英文就職日期，投資台灣事務所顯然也抓緊速度，上午台商回台投資聯審會，先通過華邦電子、希華晶體科技、新代科技及日揚科技4家台商，金額87億元，將總額衝到9978億元。下午再對3家根留企業喊OK，包括禾伸堂企業、富田電機、達興材料過關，金額58億元，正式讓金額跨兆，來到1兆36億元。

投資台灣事務所指出，主要是防疫優異表現使台灣安全性受矚目，成為更多企業分散風險首選之地。把三大方案拆開來看，台商回台投資通過188家，約7609億元。 根留企業投資有68家，約1477億元。中小企業投資有224家，約950億元。破兆後，三大方案預估創造8萬2555個本國就業機會。

今天申請回台投資的台商，多是受陸美貿易戰影響重新布局，像是希華晶體受貿易戰拖累中國市場需求，要投8億元在台中、苗栗與台南市擴建無塵室，增設產線。工具機控制器三大龍頭之一的新代科技，斥資逾2億元擴建竹科總部廠房。日揚科技繼先前花6億元於新竹縣湖口工業區建廠投產外，今年遭逢疫情衝擊，這次再加碼投資近11億元，啟動台南樹谷園區新廠興建計畫。

(中時 )