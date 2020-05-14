南投縣國姓鄉農會結合產銷班14日捐贈價值卅萬元、1000罐的有機薑黃粉，給防疫期間最為辛苦的醫護人員，為他們加油打氣。（南投縣政府提供／黃國峰南投傳真）

醫學研究顯示，薑黃素具有抗氧化、抗發炎的特性，正好可以提供給在這波新冠肺炎疫情下提供良好的抵抗力，為感謝醫護人員防疫的辛勞，南投縣國姓鄉農會結合產銷班14日捐贈價值卅萬元、1000罐的有機薑黃粉，給防疫期間最為辛苦的醫護人員，為他們加油打氣，同時希望薑黃粉能好好守護她們的健康，進而能來守護民眾健康。

捐贈儀式14日上午在南投縣政府前廣場草坪舉行，國姓鄉農會理事長胡水發、總幹事葉榮鑫及多名理監事與薑黃產銷班長張豐巖，共同出席捐贈，由南投縣副縣長陳正昇代表接受，現場還由產銷班長張豐巖示範手作養生薑黃飲品，他指出一般家庭使用，可以半小匙約2公克薑黃粉，加1500CC冰開水、20CC蜂蜜，再搭配一顆檸檬榨汁，冰鎮後飲用最好喝。

陳正昇表示，南投縣在第一線防疫團隊及大家共同努力下，迄今仍是新冠疫情最輕的縣市之一，非常感謝國姓鄉農會與薑黃產銷班，在疫情衝擊，辛苦經營下，還能慷慨捐千罐價值不菲的薑黃粉，送給南投縣第一線防疫醫護人員，用心值得感佩。

陳正昇指出，國姓鄉有機薑黃生長於九份二山，使用純淨山泉水灌溉，施用有機質肥料，於無污染環境下健康成長，近年學術研究發現薑黃對提升自身免疫力有明顯效果，此次捐贈除對醫護人員表達感謝之外，也希望能對醫護人員健康有所助益。

(中時 )