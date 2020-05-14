台航（2617）14日下午公布今年首季財報，EPS0.39元，為船運類股獲利冠軍，本業EPS0.263元，另出售一艘7.7萬噸巴拿馬型舊船，貢獻EPS0.196。今年因為新冠肺炎疫情，船公司多數虧損或獲利大幅縮水，其他同業有獲利的EPS最高0.17元，台航因為手上握有去年簽下的高價長約，本業獲利也是冠軍。

台航首季營收6.30億元，本業共獲利9,863萬元，主要獲利係來自於營收比重最高之散裝業務，其中多艘船舶擁有去年簽下的高價合約保護，未因新冠肺炎市場運價低迷而產生虧損，獲利約8,100萬元。另，港勤及代營業務則不受疫情影響，其餘貨櫃船，航行澎湖的台華輪及租賃等業務則受天候及疫情等因素影響甚鉅，出現虧損或呈現獲利衰退。

季內業外淨收8,190萬元，主要是認列「台耀輪」出售的處分利益約6,550萬元以及保險理賠等收入。該輪2004建造，賣價約8百萬美元。公司整體扣除所得稅費用後，淨利約1.64億元，EPS0.39元。

(工商 )