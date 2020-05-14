台灣首部政治影集《國際橋牌社》5月在公共電視頻道上映，引來觀眾廣大迴響。劇中飾演政治線記者的陳妤，總在拚命搶獨家的政治第一線，她自嘲「很容易接到這種憤怒的角色」，她與夏騰宏的精采搭檔演出，詮釋兩小無猜的曖昧情誼，為政治劇帶來些許趣味火花。

陳妤與夏騰宏在劇中分別飾演記者與攝影師。（公視提供）

兩人過去曾在金鐘夯劇《我們與惡的距離》碰過，不過對戲場次太少，所以沒有熟識，反而是拍《國際橋牌社》才開始認識。夏騰宏透露跟陳妤拍戲非常舒服自在，就像好哥兒們一樣，會一起討論每場戲該怎麼詮釋；陳妤則是爆料每次導演在喊「Action」之前，夏騰宏都會對她「拋媚眼」，笑嘆或許是他進入角色的方式，劇中兩人也意外發展感情線，成為了守護台灣民主的最佳拍檔。

陳妤在《國際橋牌社》中飾演政治記者林逸君，穿梭於政客之間聽取新消息。（公視提供）

夏騰宏在劇中身兼自由攝影師與熱炒店的老闆，許多政客都會到店裡捧場交關，他自認戲份不重，但只要出現，都是推進關鍵劇情的重要時刻，角色性格帶點「屌兒啷噹樣」，同時又必須「穩重」，確實是一個挑戰。他笑說：「我每天都在玩、在笑、在喝酒，應該是角色中最輕鬆的一個」，笑嘆因拍戲時天天把「蘋果西打」當酒喝都喝到怕了；他認為最困難的部分是講台語，雖開拍前有上台語課，但對戲前輩陳慕義、唐從聖等人台語太「輪轉」，讓他感到挫折。

阿偉在店內喝酒。（公視提供）

陳妤與夏騰宏在劇中有不少對手戲。（公視提供）

《國際橋牌社》除擁有實力派演員楊烈、林在培等人外，新生代演員的戲劇表現也備受肯定。夏騰宏因擁有渾厚嗓音及演技實力而受到矚目，出道的第一部電視劇作品《他們在畢業的前一天爆炸2》就入圍金鐘獎；陳妤也曾以植劇場戲劇作品奪下金鐘獎戲劇新進演員獎，兩人以新秀之姿接下台灣首部政治劇的主演擔當，劇組人員給了很大的幫助，包括與社運人士會面、上歷史課等。夏騰宏表示：「這是講述台灣歷史的電視劇，必須了解政治，才能了解你生活周遭所發生的事。」《國際橋牌社》第一季每週日晚間九點於公視連播兩集，並在MOD、公視YouTube同步放映。

(中時 )