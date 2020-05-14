公準(3178)第1季稅後盈餘為3049萬元，年成長69.58%，每股盈餘為0.68元，公司順利切入美國公司低軌道衛星零件，並於去年底、今年初開始小量出貨，成為公司營運成長新動能，在客戶訂單穩定下，公準精密預估，第2季業績可望維持第1季水準，儘管受到新冠肺炎疫情影響，下半年仍待觀察，但公準表示，今年業績可望優於去年。

公準精密今天下午舉辦線上法人說明會，公準早期以生產精密沖壓、成型模具及機械零件加工為主，並於1996年開始切入航太、顯示器、半導體前製程領域，現已成為顯示器設備、半導體設備及航太國際級大廠專業OEM廠，產品涵蓋顯示器設備零組件、半導體曝光機台零組件及IC封裝模具、航空電機致動器零組件、能源發電渦輪引擎零組件等。

目前公準航太產業產品包括控制飛行器上升/下降/方向等作動功能的致動/伺服閥，應用於航空飛行器如飛機及無人機等；以及提供高速低延遲網路服務的低軌道衛星零件，其中低軌道衛星零件順利切入美國公司，並去年底、今年初開始小量出貨，成為公司未來營運成長新動能。

在半導體產品方面，公準主要是提供微影製程設備及檢測機台零組件、電子束檢測設備零組件，以及封裝製程模具/工具。

受惠於半導體及航太等客戶出貨放量，公準精密第1季業績表現不俗，第1季合併營收為3.17億元，年成長15.69%，營業毛利為8522萬元，年成長37.74%，單季合併毛利率為26.84%，年增4.34個百分點，稅後盈餘為3049萬元，年成長69.58%，每股盈餘為0.68元。

就產業別來看，第1季顯示器設備佔公準營收比重約39%，半導體設備約佔36%，航太國際級大廠OEM廠佔比約20%。

公準4月合併營收為1.16億元，年成長42.53%，累計前4月合併營收為4.61億元，年成長30.55%；公準表示，第2季業績及毛利率可望維持第1季水準，希望能比第1季好，下半年因新冠肺炎疫情仍待觀察，但全年業績可望比去年好。

(時報資訊)