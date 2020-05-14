文史團體認為，南山公墓是一座活生生的台灣文化400年博物館。(曹婷婷攝)

5月18日是世界博物館日，位於台南市的南山公墓，是一座活生生的台灣文化400年博物館，重現府城水文促進會17日當天將舉辦「南山公墓博物館講座」，首度公開南山公墓歷史名人塚地圖以及南山墓葬文化、風水地理、民俗藝術主題演講，邀民眾親近南山公墓博物館。

重現府城水文促進會會長吳昭明表示，南山公墓完整保留台灣歷史發展近400年的所有人文歷史，是墓葬文化博物館、是風水地理博物館、是民俗藝術表現的博物館，也是台南台地最佳地形博物館，為此今年特別搭上博物館節活動，用民眾更能親近的方式來認識南山公墓。

南山公墓歷史名人塚地圖由南山公墓自救會小才子張鎧臣製作，是一份電子地圖，可在走訪南山公墓時隨時訪查；地圖一共分為10個圖層，依修建年代區分共5種：明代前(橘色)、清代(青色)、日治時期(紫色)、戰後(綠色)、以及未查證(藍色)。

另外，也有以主題區分的5個分別為：后土、小孩、軍人、磁像、和寵物。每個主題都有特徵分類，並且搭以大量的現場照片，以及附近知名地標，以便讀者判別位置。

除了當天公布南山公墓歷史名人塚地圖，張家豪也將講述「南山公墓瓷磚彩藝」、唐明俊「南山公墓的古墓形制」以及吳明憲「南山風水和文化景觀的內涵」，多個主題，多面向呈現南山文化風光。「南山公墓博物館講座」由促進會與南山公墓自救會、城隍里辦公處合作，將於17日上午10時在城隍里活動中心舉辦。

(中時 )