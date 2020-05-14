受新冠肺炎疫情影響、捐血民眾大減，讓全台各地血液庫存皆有不足。即時外送平台foodpanda今（14）日與台北捐血中心合作發起捐血活動，邀請同仁、外送夥伴及民眾捲袖捐熱血，吸引超過百人熱情響應。

台北捐血中心表示，目前台北市A型、B型、O型及AB型各類型血液存量僅剩5.5天，若此現象持續，又遇上天候不佳時，醫療用血恐怕不敷使用。為了更有效規劃捐血資源，foodpanda透過限額報名機制，號召外送夥伴一同參與，短短1小時即告額滿。

此次亦參與捐血的foodpanda董事總經理方俊強表示，公司向來致力於提供社會最即時幫助，許多員工和外送夥伴均相當願意投身公益、樂於付出，很開心此次攜手台北捐血中心合作，讓熱心熱血的大家有個管道對社會做出貢獻。

為鼓勵更多民眾踴躍響應捐血活動，foodpanda祭出生鮮雜貨專屬優惠，15日起至北北基地區的台北捐血中心指定捐血點完成捐血，即可獲得foodpanda生鮮雜貨即時外送服務100元購物金，盼吸引更多民眾投入捐血助人行列。

(時報資訊)