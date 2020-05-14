永慶房屋無畏疫情衝擊逆勢展店，截至4月已新展超過50家店，永慶房產集團孫慶餘董事長決定擴大徵才，提供更多就業機會，希望讓轉職者及社會新鮮人順利就業。

政府最新公布的無薪假人數已飆至1.8萬人，據人力銀行調查今年新鮮人認為要花費3個月時間才能找到第一份正職工作，等待期創下七年以來的新高。永慶房屋在大台北地區提供上千個職缺，希望能幫助新鮮人與求職者順利就業。

永慶房屋人資部經理塗振宏表示，因疫情影響，今年的社會新鮮人求職面臨雙重挑戰，一是職缺變少：疫情影響許多企業暫緩徵才；二是競爭者變多，許多因遭遇裁員減薪、放無薪假而萌生轉職，前來面試的轉職者，讓今年的畢業生得跟更多有工作經驗者競爭，建議今年的社會新鮮人要超前部署、提早面試。

塗振宏表示，近期搶先布局職場的新鮮人越來越多，履歷量也較以往平均高出2成，周周逾百人參加面試，為自己搶先布局職涯；永慶房屋不僅招募i+智慧經紀人、服務專員及秘書，集團後勤單位亦開放眾多職缺，廣邀有企圖心及對房地產業有興趣的人才加入。

(時報資訊)