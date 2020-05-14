鉅橡(8074)第1季稅後盈餘為1235萬元，年成長42.53%，單季每股盈餘為0.15元，由於客戶訂單強勁，鉅橡預估，第2季業績將優於第1季。

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，鉅橡第1季合併營收2.86億元，與去年同期持平，但適逢電子產業淡季，下游PCB客戶庫存水位降低，加上復工後，在客戶回補庫存下，營收自3月起回溫，單季營業毛利為5205萬元，單季合併毛利率為18.18%，較去年同期增加5.15個百分點，推升第1季稅後盈餘至1235萬元，年成長42.53%，每股盈餘為0.15元。

鉅橡4月合併營收為1.05億元，年減5.67%，累計前4月合併營收為3.92億元，年減1.81%。

鉅橡表示，新冠肺炎疫情衍生遠端數位商機，NB、平板等消費性電子需求大增，且5G前期基礎建設所需，5G網路推升ABF載板需求，整體帶動墊板及電木板需求成長，預估第2季業績將優於第1季。

(時報資訊)