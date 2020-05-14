大陸晶圓代工龍頭中芯國際近日發布今年第一季度財報，營收9.05億美元(約270億元新台幣)，季增7.8%、年增35%，創下新高紀錄，來自大陸營收整體比重達61.6%，較去年同期成長53.9%。對此，港媒報導指出，中芯能在這段時期獲得大幅增長，主要功勞仍要屬中芯國際聯合首席執行梁孟松。

中芯國際財報揭露，Q1營收9.05億美元、年增35%，創季度營收歷史新高，首季毛利率為25.8%，淨利6416.4萬美元，季減27.7%、年增422.8%，每股盈餘0.01美元。

中芯國際財報顯示，來自大陸營收整體比重達61.6%，較去年同期成長53. 9%。主要營收貢獻來自55／65奈米製程，受益於CIS、NOR Flash產能吃緊，業績表現強勁，另外0.15／0.18微米，貢獻營收皆達3成以上；40／45奈米比重達14.9%；28奈米比重6.5％；先進製程14奈米比重1.3％。

中芯國際表示，雖然受到疫情影響，今年第一季度的手機銷量雖然下滑，但去年半導體產業庫存明顯下降至健康水位，手機銷量下滑影響沒有傳導至半導體環節，反而是客戶擔憂供應鏈受到疫情衝擊無法出貨，為了維持庫存水位而拉貨。

據香港經濟日報報導，供應鏈透露，這次中芯國際表現亮眼，梁孟松可說是功不可沒。報導指稱，梁孟松在中芯國際這幾年，改善內控以及流程管理的貢獻，更勝於先進製程改良。

梁孟松原為台積電前研發處長，之後跳槽至南韓科技大廠三星電子幫助其推動28奈米至14奈米製程發展，但在三星進入7奈米製程階段後，對於梁孟松的專業需求已經降低，梁孟松想在三星的流程管理問題也無法插手，最終，梁孟松離開三星，來到中芯國際。

據《麻省理工科技評論 (MIT Technology Review)》於去年一份文章評論，中芯國際2018年宣布突破14奈米FinFET製程，也在2019年打造出大陸首顆FinFET製程晶片，業績表現逐漸起色，梁孟松是最大功臣。

在美國將大陸設備巨頭華為列入實體清單，美企被迫停止與華為的業務往來，華為海外銷量受挫，轉攻大陸市場，短短1季時間就躍升大陸智慧機市占龍頭，加上川普政府近期又緊縮華為禁令，傳出華為將麒麟710處理器晶片生產的訂單從台積電12奈米製程轉至中芯國際14奈米製程，激勵大陸半導體產業自主，中芯國際也從今年以來漲幅超過48%。中芯國際14日收盤價上漲1.66港元或9.66%、報收18.84港元。

不過，兩岸的晶圓代工龍頭業績差距還是很大，台積電Q1合併營收約達3106億元毛利率達51.8%，淨利1169.9億元，7奈米製程營收35%，總體先進製程(16奈米以下)貢獻營收55%。市場也分析，台積電短中期面對中芯國際仍綽綽有餘，以現在市場主力14奈米製程來看，台積電與中芯國際技術差距達到6年之多。

(中時電子報)