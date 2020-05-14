新外貿時代來臨了!受新冠肺炎影響，企業生意「疫」落千丈，阿里巴巴國際站今舉辦線上「阿里巴巴國際站2020台灣年度峰會」，看準全球供需重新洗牌，「數字化」將成為中小企業成長的新動力；阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，透過數字變化、分析，在無法出國商旅下，也能掌握潛在客戶在哪，協助中小企業從疫情危機中，掌握全球新商機。

阿里巴巴國際站這次「2020台灣年度峰會」，除郭奕麟外，首度邀請阿里巴巴國際站總經理張闊分享國際站全球戰略規劃，台灣電商達人也發表現身說法；郭奕麟指出，「數字化」工具在疫情下更放大，尤其商旅從頻繁接觸到停頓，不僅民眾Stay Home、無法正常外出購物，在消費力緊縮、轉移下，中小企業與商家更是不知所措，透過數字化的經營轉型，企業(賣家)可以最少的成本，找到下個潛在客戶。

郭奕麟認為，中小企業以數字化做為工具，貿易可以跳過第三方、找到終端買家，不再以自己商品庫為滿足，阿里巴巴國際站能集合產業上千萬的大數據資料，讓數字達到群聚合體效果，不僅能透視最新熱門關鍵字，還能協助中小企業在最短時間內，了解不同國家買家喜好、掌握最新國際新趨勢。

阿里巴巴國際站提供不同產業的大數據資料、產業專題報告，讓「數字化」成企業成長核心，只要改變思維、充分利用，將開啟台灣外貿新時代的關鍵武器；郭奕麟指出，台灣防疫能力有目共睹，歐、美主流消費市場對台灣採購有興趣，正是我國經貿出頭的機會。

在各國封城、鎖國下，張闊認為，疫情讓線上貿易需求變大，可視為未來全球貿易新的開始。全球認知到「數字化」的重要性，特別是物流、金流、商流與供應鏈層面的數字化，將會是未來新貿易時代的基礎，也是所有商家必須學習的課題，張闊表示，危機就是轉機，面對全球買家的需求，台灣中小企業恢復供給速度快，是台灣外貿的最大利多。

對於「數字化」的落實，阿里巴巴國際站強調透過聚焦人、貨、場三個領域的數字化，來降低進入新外貿時代的門檻；此外，阿里巴巴國際站也提供16種語種商品內容翻譯及多語言即時溝通翻譯、數據管家與客戶通等數位工具，協助買、賣家進行溝通與資料分析決策，透過商品結構化與物流資訊升級等方式，提高商家服務的確定性；並利用24小時全年無休、無時空限制的線上展會、線上直播及多元行銷場景與活動，協助匹配到高品質的買、賣家。

(中時 )