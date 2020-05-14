連江縣政府為提供縣民更好的優療服務，推出「遠距醫療通」及「amor馬祖醫療通」APP，透過智慧醫療服務提升馬祖在地就醫便利性，除了在馬祖可以和台北醫師會診外，另外，還可以線上掛號、查詢看診進度，縮短在醫院等待時間，避免新冠肺炎疫情群聚感染。

「遠距醫療通」APP由衛生福利局、連江縣立醫院和台北市立聯合醫院及光寶科技聯手合作，專為馬祖鄉親開發打造，只要利用手機就可以預約聯合醫院開設給鄉親的遠距專科門診，人在馬祖也可以輕鬆和台北醫師會診，提升醫療服務。

另外，新冠肺炎疫情期間，民眾應盡量避免群聚、保持安全社交距離。衛生福利局、經濟部工業局與麗臺科技攜手合作，打造馬祖人專屬線上掛號服務，APP中可查看連江縣立醫院、北竿衛生所、東莒衛生所、西莒衛生所及東引衛生所的門診時刻表，還可線上掛號、查詢看診進度，縮短在醫院等待時間。

(中時 )