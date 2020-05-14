台南市長黃偉哲（左）應要求，尷尬試坐舞廳內設置的梅花座。（程炳璋攝）

新冠肺炎疫情趨緩，澎湖縣率先開放酒店、舞廳業者恢復營運，全台都在看本島誰開第一槍，台南市長黃偉哲14日下午視察北區萬象大舞廳，業者防疫全作足還自加實名制，引頸企盼黃偉哲開金口鬆綁，黃最後仍未鬆口。

台灣因為新冠肺炎疫情，4月9日起宣布舞廳、酒店等有女陪侍業者停業，至今已1個多月，台南市有實質經營酒店與舞廳的業者，幾乎都在警方「柔性勸導」下陸續停業，如今疫情好轉，業者期待解禁的心情不在話下。

中央流行疫情指揮中心稱酒店與舞廳業只要「符合個人防線能夠做好、業者管理能力許可、主管單位的監督跟執行能力都完善」就可以解封，不過全台僅澎湖縣率先開放，本島尚無縣市敢開第一槍。

隨著疫情逐漸趨緩，酒店舞廳業已在解禁邊緣，黃偉哲13日先突擊KTV業者，發現仍有違規的店家，並即刻開罰，14日下午再到北區萬象大舞廳視察。

業者為求政府宣布鬆綁，事前早已作足準備迎接，包括店內採梅花座，桌子加增隔板，工作人員配戴口罩、護目鏡、量體溫、酒精消毒等防疫工作全作足，並要求顧客攜帶身分證採實名制，為求官員信任，還將多餘桌椅堆砌在舞池當中，證明暫不開放跳舞。

萬象大舞廳曾姓業者表示，每月光向地主承租，就要80萬基本開銷，旗下的少爺、小姐等上百位員工一時失去生計，哀嚎遍野，希望恢復上班，另外，相關同業更是希望政府體會從業人員苦衷，趕緊開放營運。

黃偉哲視察後仍未鬆口開放的時間表，他稱，業者一直都有復業的聲音，在視察後，仍會看業者的防疫在實際執行時，是否符合中央規定？若經過會勘、討論沒問題，未來就依照標準開放。

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(中時 )