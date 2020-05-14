投資人憂心爆發第二波疫情，導致市場賣壓出籠，美股持續3天收黑，周三（13日）暴跌516點，來到23247點。知名對沖基金創辦人、華爾街「抄底王」David Tepper警告，美股目前估值是他從1999年網路泡沫以來見過最高的一次，投資人得提高警覺。

CNBC報導，Tepper受訪時表示，聯準會投入大量資金後，目前美股估值已相當高，市場上出現各種資本錯置的情形，不論任何人來看，市場已過度飽和。標普500指數未來12個月的預估本益比正迅速攀升至20倍以上，創下2002年以來新高

Tepper示警，美股在周三暴跌以前，是他見過有史以來股市估值第二高，而1999年網路泡沫時期美股估值也被高估。他對大型科技股感到擔憂，如亞馬遜、臉書和 Alphabet （谷歌母公司）等估值可能有些失真。

美股從3月下旬以來大幅反彈，Tepper表示，美股或許已觸底，但他的持股仍相當保守，目前持有約10%至15% 的股票多頭倉位。

(中時電子報)