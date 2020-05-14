出生就全盲的北門高中三年級學生陳椘芸今年再度獲得總統教育獎，母親金筱真也入選全國十大愛心媽媽。（莊曜聰攝）

熱愛文學的北門高中三年級學生陳椘芸是全盲生，求學路艱辛，去年底她透過大學特殊選才，錄取成功大學台灣文學系，今年榮獲2020總統教育獎，7月將北上接受表揚，這是她繼2014年就讀國小時，再次得到總統教育獎，是推動20年來少數的二度得獎者；而擔任學習輔導員，一路陪伴她成長的母親金筱真，日前也獲選第27屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎，母女同校獲獎，北中師生與有榮焉。

出身單親、低收入戶家庭的陳椘芸，一出生就罹患沒有眼球的罕見疾病，求學路比一般孩子更為困難，母親金筱真始終在她身邊，從小學開始就親自接送上下學，國中開始金筱真也擔任學習輔導員，讓她更有時間在校陪椘芸讀書。

陳椘芸不畏逆境，從小就樂觀學習，雖然失明，但她的聽覺、音感很敏銳，不只會彈鋼琴、吹長笛，還有一副好歌喉，記憶力也特別好，只要適應環境後，在校園行走也無需人扶持，她熱愛文學，小學參加南市語文競賽，獲得閩南語演說組第三，小六時就曾獲得總統教育獎。

北中校長沈文寅說，椘芸的求學歷程中，總是積極參與課程及班級活動，在媽媽及師長、同學陪伴下，無論是美術課畫畫做徽章，還是家政課烹調料理，也參加運動會跑大隊接力、更是班際啦啦隊比賽的中心人物，假日還到鄰近的療養院表演，她動聽的歌聲讓人感動。

陳母在孩子12年的求學生涯中從不抱怨，騎機車接送、在校陪讀，帶椘芸到台南市區學習盲用電腦，也參加北中舉辦的法治之旅、到日本國際旅行，都開闊了孩子的眼界，保持對生活的熱誠和學習。

(中時 )