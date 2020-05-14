109年國中教育會考於本周六、日（16日、17日）舉行，今年第一號颱風「黃蜂」強度持續增強中，有機會增強為中度颱風，加上梅雨鋒面的相互作用，恐有強降雨發生，斗六高中考場呼籲考生務必提前出門，避免因交通等因素，影響應試時間，並準備毛巾、雨傘、吹風機，以因應淋濕時可用。

今年國中教育會考逢新冠肺炎疫情衝擊，考生必須全程戴口罩應考，每間試場在每一科考試完後，隨即由考場工作人員以酒精擦拭考生桌椅。

屋漏偏逢連夜雨，今年第一號颱風「黃蜂」強度持續增強中，可能增強為中度颱風，加上梅雨鋒面的相互作用，恐有強降雨發生。

國立斗六高中秘書兼考場總幹事鐘源旺通知該考區的國中，一、因應可能之強降雨，請交待學生備妥毛巾、雨傘、吹風機等物資，供考生淋溼時使用。二、請應考學生因應颱風及相關防疫措施，務必提前出門，避免因交通等因素，影響應試時間。

109年國中教育會考在雲林縣設有八個考場，分別是斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工、北港高中，共6533名考生報考。

16日考科是社會、數學、國文、寫作測驗；17日考科為自然、英語（閱讀），今年英聽因疫情停考。

(中時 )