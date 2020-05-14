台灣防疫迄今（14）已連續7日無新增確診，其中全民配合公眾場所戴口罩起了很大作用。國家口罩隊也將量能擴大，讓口罩實名制不斷升級，現在已有許多管道可以購買口罩。不過看似口罩成功分流人潮，藥局人員搖頭表示，「客人的問題也同時『升級』了」。

一位藥局人員在《Dcard》上表示，「自從口罩更正2.0、3.0之後，客人的問題也跟著升級。」他們開始問花色、問平面、問立體、問品牌⋯連兒童口罩也問大、中、小童等等。原PO指出「我們也不想販售口罩，沒必要買不到就罵我們；也別說什麼自己是老客人，再凹（拗）個一片兩片。」

原PO無奈表示，「疫情期間，出門配戴口罩都可以忘記，我也是傻眼。」他建議，既然已開放網購，希望民眾能多利用App、便利商店查詢，不要一直帶健保卡到藥局查，平常還有很多事情要忙，「別說我們態度差，我們的耐心也快被你們磨光了。」

原PO更崩潰說，「口罩售完，就不要再問為何售完，明天先拿來賣，昨天以前的庫存拿來賣，售完就是售完。」2020年過了快一半，心都累了。

(中時電子報)