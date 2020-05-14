高雄上市櫃建商今年第一季財報陸續揭露，多數都有賺錢，但因疫情影響，獲利大都衰退，京城建設（2524）14日公布的每股盈餘約1.08元，雖然比去年同期的1.23元，年減約12.20％，在高雄的上市櫃建商，仍屬領先。

京城建設14日公布董事會通過的今年第一季財報，合併營收約17.19億元，比去年同期的10.77億元，大增59.61％，不過，本期淨利約4.13億元，比去年同期的4.71億元，反而減少大約12.31％，換算每股盈餘約1.08元，也比去年同期的1.23元，年減約12.20％。

京城發言人周敬恆表示，第一季淨利率從去年第一季的43.79％，跌至24.04％，主要是財務成本增加所致。

14日公布財報的鑫龍騰（3188），第一季合併營收約1.49億元，年減72.71％，每股盈餘約0.07元，比去年同期的0.71元，跌幅相當大。

之前陸續公佈的建商，包括華友聯（1436）每股盈餘約0.39元，年減39.06％，隆大營建（5519）每股盈餘約0.27元，年減約50.91％，永信建設（5508）每股盈餘約0.20元，年減47.37％。

(工商 )