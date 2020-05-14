有線電視業者大豐電（6184）14日舉辦線上法說會，董事長張銘志強調，從公司未來整體發展來看，大豐電年底之前一定會推出OTT服務，寬頻用戶持續增長，尤其120Mbps以上的寬頻用戶占比將大幅增加。

張銘志認為，整體有線電視寬頻上網用戶數將持續成長。目前有線電視寬頻上網用戶占國內整體寬頻用戶市占27～28％約180萬，從全球其它國家目前有線寬頻上網用戶占比30～32％來看，國內有線電視寬頻用戶數還有再增加70萬用戶、也就是成長至250萬用戶的空間。

張銘志表示，從整體產業來看，有線電視原本被視為傳統產業，5年前大豐電開始著手布建全新全區 光纖網路後，已逐步轉型為寬頻運營商，有線電視及家用寬頻成為該公司主力產品線，雖然未來在家居物聯、AR、VR、遠端醫療等領域的著墨尚需要再花一些時間，但4K應用可望在今年逐步發酵，他強調，4K/8K勢必是未來大豐電必走的路。

至於OTT市場，大豐電認為目前不少OTT業者存在著在台落地處於灰色地帶問題，大豐電正密切關注政府的相關OTT政策，一定會在合於政府規範下推出OTT服務，他並透露，「今年一定會推出OTT服務」

展望未來，張銘志強調，大豐電因應產業變革，將在有線電視收視群的基礎下，持續漸進朝向隨選視訊、OTT等方向發展，也會逐步導入Android / 4K雙模機上盒。

另外一塊成長動能來自寬頻用戶數快速增長，第一季120Mbps寬頻用戶占公司整體寬頻用戶數已達到55％，26Mbps用戶降至13％，帶動ARPU持續增加。截至4月為止，大豐電寬頻上網用戶已達10.2萬，2019年全年淨增6,400戶，寬頻用戶滲透率43.9％，相較有線電視同業的30～35％表現優異。大豐電也在第一季正式推出1.2Gbps超高速寬頻上網服務。

大豐電過去幾年一直維持穩定派息的股利政策，即便2016年公司獲利狀況最不好的時候、當天仍發出每股0.5元的現金股利，2019年盈餘於2020年發放每股3元，以14日收盤價42.15元計算，現金殖利率7.12％，以股息殖利率來看，算是目前台股市場的前段班生。

大豐電第一季合併營收4.97億元，小幅年減1.6％，但在控制營業支出得宜下，EBITDA達2.69億元，年增8.6％，歸屬母公司業主之淨利 1.10億元，年增2.2％，每股稅後盈餘0.74元優於去年同期的0.73元，毛利率45.2％、淨利率22％維持正向穩健。

(工商 )