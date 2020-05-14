三竹資訊公司（8284）預計於5月18日新上櫃掛牌，櫃買中心將於當日舉辦「三竹資訊（股）公司上櫃掛牌典禮」，上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請三竹資訊公司，暨其證券承銷商及簽證會計師與會，共襄盛舉。

三竹資訊公司主要從事簡訊發送業務，以及行動看盤軟體之開發與授權服務，108年度之營業收入為16億7,246萬元，稅後淨利為1億8,317萬元，每股盈餘為4.39元。109年第一季之營業收入為4億1,773萬元，稅後淨利為3,723萬元，每股盈餘為0.90元。

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