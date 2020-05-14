三竹資訊將在5/18新上櫃掛牌 17:522020/05/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三竹資訊公司（8284）預計於5月18日新上櫃掛牌，櫃買中心將於當日舉辦「三竹資訊（股）公司上櫃掛牌典禮」，上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請三竹資訊公司，暨其證券承銷商及簽證會計師與會，共襄盛舉。 三竹資訊公司主要從事簡訊發送業務，以及行動看盤軟體之開發與授權服務，108年度之營業收入為16億7,246萬元，稅後淨利為1億8,317萬元，每股盈餘為4.39元。109年第一季之營業收入為4億1,773萬元，稅後淨利為3,723萬元，每股盈餘為0.90元。 (工商 ) #三竹資訊 #上櫃掛牌 #營業收入 #稅後淨利 #每股盈餘 也許您會感興趣 推薦閱讀 三竹資訊簡訊費高漲 櫃買緊盯 04:102020/05/11 證券．權證 《業績-電機》崇友首季每股盈餘1.12元 08:182020/05/11 財經 達方首季每股盈餘0.36元 10:512020/05/11 財經 《業績-其他》益張Q1獲利年增55％ 每股盈餘0.95元 17:392020/05/11 財經 《業績-光電》華宏首季獲利年增3.6倍 每股盈餘0.35元 17:392020/05/11 財經 中華電信4月營收157.2億元 每股盈餘0.36元 18:032020/05/11 財經 遠傳4月營收61.41億元 每股盈餘0.22元 18:092020/05/11 財經 富邦金4月獲利52億 年增17％ 20:082020/05/11 財經 富邦金4月單月獲利、累計獲利、每股盈餘 均穩居金控第一名 20:522020/05/11 財經 華宏 首季每股盈餘0.35元 04:102020/05/12 證券．權證 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 美股崩跌警報響？專家反揭進場訊號 - 財經 美股又暴殺！華爾街大咖驚洩大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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