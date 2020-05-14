巨大（9921）集團今（14）日公布第一季財報，雖然受到新冠肺炎疫情衝擊，但集團憑藉著全球價值鏈及多品牌的布局，力抗中國廠延後復工及歐洲封城等不利因素，合併營收為新台幣133.2億元，年減9.3％；稅前淨利8.2億元，年減16.9％；稅後淨利6.3億元，年減8％，EPS1.68元。

巨大分析指出，在自有品牌銷售方面，第一季以捷安特美國公司及韓國公司表現最佳，原幣值營收皆較去年同期有二位數的增長；歐洲因疫情嚴重，自3月中後陸續實施封城措施，大多數商店停止營業，自行車及電動自行車銷售都受到影響，捷安特歐洲公司第一季銷售較去年同期小幅衰退。

同樣受到疫情影響的，還有捷安特中國公司，第一季銷售較去年同期微幅下滑，但中國自行車內銷市場自3月後需求復甦，為第二季後的銷售增溫。

展望2020第二季，隨著疫情在5月初出現緩和跡象，歐洲經濟活動逐步恢復，讓停滯一個多月的自行車及電動自行車銷售開始活絡。此次疫情也為自行車產業帶來新的契機，民眾運動意識提升，帶來indoor cycling的需求；各國政府也大力鼓勵民眾多騎車運動及代步，為自行車及電動自行車的銷售帶來正面效益。

巨大集團表示，將運用旗下四大品牌-Giant、 Liv、Momentum、CADEX，推出滿足各消費族群所需的新年度車款。電動自行車仍是歐洲市場主流，也是巨大集團主要成長動能之一，藉由產品更多元化及不斷創新，預期將可帶動銷售成長。

此外，全新改版經典車款TCR碳纖公路車，近期舉辦新年度線上發表會，經銷商與消費者反應熱烈，將可為Giant銷售帶來助益；在生產製造方面，捷安特匈牙利廠將如期於6月底投產，未來，巨大集團將可以更有彈性調整在亞洲及歐洲的生產配置，以短鏈供應，快速反應市場需求，提升集團的市場佔有率。

(工商 )