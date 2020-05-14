興櫃豪華車經銷商汎德永業（2247）公告第一季財報，單季合併營收81.12億元、年增13.28％，稅後淨利0.9億元、年減15.57％，EPS為1.3元。

汎德永業指出，由於新冠肺炎疫情讓民眾搭乘大眾運輸工具意願減弱，加上低油價等因素，第一季國內新車銷售表現不俗，汎德永業更受惠旗下寶馬（BMW）與保時捷（Porsche）產品線漸臻完整齊全，正2020年式新車陸續到港，帶動第一季合併營收成長13.28％；其中寶馬銷售主力車種包括 X1、X3、X6、X7休旅車以及1系列、3系列房車、320i M Sport等持續熱銷，保時捷主力車款Cayenne Coupe美型斜背跑旅買氣也居高不下。

汎德永業表示，第一季新車銷售買氣並未明顯受到新冠肺炎疫情影響，然由於陸續開設新據點，包括「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」與「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」，增加搬遷與人事費用導致第一季費用率略增，致稅後淨利與EPS較去年同期略降，然預期隨著新據點正式營運後，經濟規模效益發酵，費用率可望降低，獲利表現將可逐步提高，長遠來看新據點將可帶動銷售與維保業績雙成長。

(工商 )