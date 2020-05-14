在一份《全球數據保護指數2020年快報》中，針對企業遭受網路破壞性事件調查資料中顯示，2019年大多數的企業面臨持續增加的網路破壞事件比例高達82％，另外有近7成的企業擔心自己未來會遭遇這類的狀況。

由戴爾科技集團2年發布一次的《全球數據保護指數2020年快報》，針對15個市場，員工人數達250位以上的公家與私人機關，總計1,000名IT決策者進行調查，顯示隨著，隨著網路環境的發達，平均管理的數據量成長，相繼的也增加了包含各種網路攻擊、數據流失以及系統停擺的網路破壞性事件，成為企業數據財產的最大威脅，過去1年企業遭受到破壞性事件比例由2018年的76％，增加到2019年的82％。

戴爾表示，相較於1年前，企業目前平均管理的數據量成長近40％，資料量暴增後挑戰也隨之而來。高達81％受訪者認為企業現有的數據保護解決方案，無法滿足未來的業務需求。同樣有80％的企業已經將數據視為寶貴資產，並已經或準備挖掘數據價值。為了保護數據資料，高達80%的企業選擇部署兩家供應商以上的資料保護解決方案，比2016年足足提高了20％。

調查顯示，企業目前平均管理高達13.53 petabytes（PB）的數據量，相較於2018年的9.70PB成長達40%、相較於2016年的1.45PB增長更高達831%。

調查也指出，所有企業都在不同程度投資新興科技，前五大投資包含：雲原生應用（58％）、人工智慧（AI）與機器學習（ML）（53％）；軟體即服務（SaaS）應用（51％）；5G與雲端邊際基礎架構（49％）；以及物聯網／終端裝置（36％）。有7成以上的受訪者認為新興科技將增加數據保護的複雜度，同時有6成的受訪者認為新興科技將對數據保護造成風險。

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(中時電子報)