後任痛批前任！前北農總經理吳音寧引用父親吳晟所寫作品《北農風雲》，大批韓國瑜讓高雄市政大走樣、倒退嚕，又是一個沒什麼知識的傢伙。

韓國瑜原本是台北農產運銷公司總經理，後來被換成吳音寧。但因民進黨九合一大選中慘敗，吳遭到解職撤換，韓國瑜也轉往高雄市發展，以89萬票當選高雄市長，目前卻面臨罷免風暴。

吳音寧在臉書貼文引用父親吳晟所寫作品《北農風雲》，批韓「也不過是個販賣黨國意識、封建保守、歧視多元價值、不尊重人、花天酒地、唬弄說大話、不負責任、好鬥、常說謊、又沒什麼知識的傢伙罷了。」

吳音寧表示，以他自己在行政部門服務的經驗而言，深刻體會市政一旦被破壞，往往要花更久的時間，都不一定能夠挽回、回復。因此，為了讓高雄繼續往美好的方向前進，不要在未來兩年大走樣、倒退嚕。吳音寧最後還呼籲高雄市民，6月6日一起出來投下罷免的一票。

網友回應說，「復仇嘍~」、「吳音寧，你確定高雄倒退嚕！台灣的政治人物，一般黑吧！你説説，有那一個好？」、「好的！我還會再揪3位長照長輩一起支持韓國瑜。」、「 現在的台灣是集體弱智，只有顏色沒有是非，想跟我嘴砲的有多遠滾多遠，林北沒功夫理妳。」、「都這個時候了！幹嘛還替他打廣告？」、「但閣下也領了250，也蠻爽的。此時趁火上加油，用意？」

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)