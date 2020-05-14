彰化縣史上最大立體停車場興建工程，下半年度就要啟動了，包含彰化車站後站停車場、彰化市延平公園地下停車場、員林市崇實高工公園地下停車場和福興鄉停八平面停車場，提供970個停車格，總經費將投入11.4億元，目前已完成鑽探作業，預計11月啟動統包工程。

彰化縣自用小型車46萬多輛，停車空間不足，彰化人怨嘆建設差人一截，縣府盤點土地，爭取前瞻補助興辦立體停車場，也因都市土地寸土寸金，波折不斷，彰化市公所第一停車塔位在商業用地，地方協調不攏，確定撤案。

彰化車站後方原是廣場兼停車場，將興蓋地下1層、地上4層，汽車格將從115格增到253格，總經費3.7億元，中央補助1.2億元，縣府負擔1.7億元、彰化市公所自籌0.8億元，興蓋完成後，由彰化市公所營運管理。

其餘，彰化市延平公園地下停車市公園用地，緊鄰曉陽商圈、大埔商圈和彰基、秀傳兩大醫院，公園綠地維持現狀使用，闢建地下2層停車場，增加400位停車格，總工程經費4.3億元，中央補助2.2億元，其餘縣府自籌，蓋成後縣府營運管理。

員林市崇實高工旁公園地下停車場也是公園用地，興蓋地下2樓，從沒有停車位增到257格，總工程經費3.1億元，中央補助1.7億元，縣府負擔1.4億元，員林市公所自籌1億元。完成後由員林市公所經營管理。

縣民引頸企盼增加停車空間，但也擔憂影響公園空間，議會定期大會，議員張欣倩等質詢，工務處長林漢斌表示，爭取興闢地下停車場，就是為了確保綠地使用，這3座停車場下半年度將啟動工程統包作業。

此外，縣府又爭取福興停八平面停車場納入前瞻補助，運輸管理科長許僅宜表示，縣府負責監造設計和工程標，提供118個停車格，總經費2219萬元，中央補助1087元，其餘縣府自籌，完成後由福興鄉公所營運管理，也在下半年度就能啟動工程發包。

(中時 )