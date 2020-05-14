據新華社14日報導，聯合國13日發布《2020年世界經濟形勢與展望年中報告》指出，受新冠疫情影響，2020年全球經濟估計將萎縮3.2％。2020年至2021年，全球經濟產出累計損失將達8.5兆美元，幾乎抹去過去4年的全部增長。

受疫情影響，全球經濟遭受重挫，供應鏈中斷、需求被抑制。報告估計，2020年世界貿易將收縮近15％。根據報告，2020年，已開發國家經濟將萎縮5％，開發中國家經濟萎縮0.7％。

聯合國首席經濟學家埃利奧特．哈里斯當天在視訊發布會上表示，世界經濟「從危機中復甦的速度和強度不僅取決於公共衛生措施減緩病毒傳播的有效性，也取決於各國保護民眾、特別是最脆弱社會成員就業和收入水平的能力」。

報告估計，受疫情影響，2020年全球將有約3430萬人跌入「極端貧困」，其中56％生活在非洲。報告說，到2030年，「極端貧困」狀態下的人口將新增1.3億，這對全球消除極端貧困和饑餓的努力是一個「巨大打擊」。

現階段，不少國家推出經濟刺激措施應對健康、社會和經濟危機。不過，聯合國報告警告，不要貿然採取大規模財政和貨幣刺激措施，例如向金融市場注入數兆美元流動性，導致股票和債券價格迅速回升，卻忽視生產性投資。

報告還指出，大多數發展中經濟體公共債務水平高，很難實施大規模經濟刺激計劃。同時，出口下滑正迅速破壞許多開發中國家債務可持續性，進一步限制它們實施刺激措施。

(中時 )