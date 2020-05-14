黃若薇在臉書發聲明，表示已和抹黑她的人和解，並把和解金全數捐出。(圖/ 摘自黃若薇Vivi-主播/記者臉書)

前新聞主播黃若薇外型亮麗，更有「小隋棠」稱號，但人紅是非多，從2017年底就有朋友收到點名是她拍的情色影片，連親友都看不下去以為她得罪到人，害她決定提告；今(14)日黃若薇在臉書發聲明，表示已和抹黑她的人和解，並把和解金全數捐出，讓粉絲看了直呼她「太善良」。

35歲的美女前主播黃若薇曾待過寰宇新聞台和年代新聞台，去年她在臉書表示決定向抹黑她拍情色影片的網友提告，請大家別再散布不實謠言；今日黃若薇更新妨害她名譽事件近況，對方已登報道歉，最後也已2萬元和解，她則把和解金全數捐給「現代婦女基金會」，希望藉親身案例讓社會更尊重女性。

有許多網友都很支持她的做法，「現在真的太多亂造謠的人！欠修理！」、「這樣就放過他，也太善良」、「應該如此，此風不可長」；有人認為2萬元就和解太便宜對方，黃若薇想過對方有家庭，願意給他改過自新的機會。

黃若薇臉書全文：

【聲明】有關網友誣指本人為情色影片女主角的妨害名譽案件總算落幕！我相信沒有一個女性能承受這樣的壓力，也希望不要再有任何女性朋友受害。

該事件所拿到的和解金，全數捐出給「現代婦女基金會」，本人不收分文，僅期盼藉由小小的拋磚引玉，讓社會能更尊重與保護女性的基本價值。

未來，也將在本職的工作環境，多為女性朋友發聲，也謝謝大家對這起案件的關心。

(中時電子報)