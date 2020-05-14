新冠肺炎疫情重創美國經濟，美國總統川普急著要啟動經濟活動，不過根據路透社統計，全美50州中，竟超過2／3未達解封標準。

新冠肺炎疫情重創美國經濟，部分美國人要求解封、重返工作崗位。

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議，各州要鬆綁社交距離政策，連續14天新冠肺炎新增病例數都下降才是最好的狀態。

不過根據路透社統計，截至13日，只有包括佛羅里達州、夏威夷州、愛達荷州、路易斯安那州、密西根州、蒙大拿州、內華達州、紐約州，以及賓州等9個州，連續4至5星期新增病例數都持續下降。

另外，阿肯色州、科羅拉多州、麻州、新澤西州以及羅德島州，連續2周新增病例數下降。

全美總共只有14州有達到CDC的解封標準，換句話說，逾2／3州都未達標。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）12日就已警告，過早解封、結束社交距離政策，可能會帶來慘痛後果，不只可能導致疫情再度復發，變成難以控制的局面，屆時還可能重回必須試圖復甦經濟的老路。

路透指出，美國前一周新增新冠病例數下降了11%，不過疫情熱區從沿岸大城轉往南部及西部州，東北地區也出現病例激增。

(中時電子報)