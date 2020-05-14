受制新冠肺炎衝擊，油價、塑化行情受挫，大洋（1321）第一季營收10.83億元，營業淨損2715.6萬元，稅前虧損3881.8萬元，惟在資產評估、關係企業認列收益等業外挹注，稅後淨利3.02億元，年增875.3％，EPS1.37元，表現異軍突起。

大洋中和舊廠開發案持續進行，預計今年取得建照，建地開發部分已與冠德建設簽訂合建契約，正於市府進行都市設計審議階段。中壢廠開發等待當地政府主導，將效益最大化；至於中國湖南廠也有考慮處分計畫。

大洋營運包括原料事業部、膠布加工事業部、建材事業部及合皮事業部；其中，PVC粒營收比重約61％、塑膠布23％，塑膠管板約1成，PU合成皮4％。為強化收益結構，PVC粒積極開發新用途產品，加工事業部著眼建材裝飾、醫療 、廣告及印刷用途；醫療用膠布已獲認證，穩定出貨。

資產運用部分，中和舊廠土地開發案原土地面積為1萬5740坪，扣除40％捐地面積，實際開發面積為9916坪，其中20％將為住宅使用，目前規劃中小坪數2～4房住宅，預計3至4年後才會啟動預售。

桃園新屋土地一半為廠房、另一半為空地，未來可能的擴建或遷廠計畫保留彈性；高雄前鎮3700坪土地已將相對閒置的1800坪出租。至於大陸惠州廠仍在生產中，湖南廠土地面積約2萬坪，因虧損停工，出租給物流業者。

(工商 )