逃出雷電交加的西巒大山(影片源自Youtube)

台灣百岳流傳不少山區故事，又以魔神仔最讓人敬畏，曾有山友說過，心中若是對山不敬，「它會知道」，尤其登山潛規則一定要遵守，否則觸犯禁忌恐怕「再也無法回家」，台灣百岳之一的西巒大山，2011年曾有山友捕捉到詭異影像，資深山友認為應該就是魔神仔。

西巒大山，又名阿洛瓦山，位於台灣南投縣信義鄉雙龍村，是知名山峰、亦是百岳之一，排名第92，西巒大山標高3081公尺，屬於玉山山脈，即使高度不算高，但坡度不簡單，成為許多山友挑戰目標。

2011年7月30日，一組登山客攀爬西巒大山，雖然當天氣候不太穩定，但也沒有颱風，一行人決定上山，登頂後吃過午餐，感覺快要變天，一行人迅速收拾東西準備下山，途中行經茂密竹林，突然有高頻率蟲鳴聲，像尖叫聲般令人發毛不安，沒多就開始雷電交加，全部人飛也似的快速下山。

其中一名山友決定錄下恐怖一刻，從發布中影片看到，最先出現的是「尖銳蟲聲」此起彼落，森林大霧瀰漫，就在山友們聊天說氣氛恐怖時，影片從2:30開始，有一個黑色人影快速穿越森林，接著消失不見。下山後大夥一陣沉默，有人疑似也看到奇怪東西，且當天只有他們4人登記上山，不可能有其他人才對。

當時影片曝光掀起熱議，資深山友指出他們恐怕是遇到「山魁」，就是俗稱「魔神仔」，資深山友表示遇到「山魁」，千萬不要好奇，不要有追逐祂的想法，否則很容易發生意外。

(中時電子報)